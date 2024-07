La 30e édition du festival de punk hardcore Ieperfest ouvre ses portes

Depuis sa première édition en 1992, l'Ieperfest est organisé par des bénévoles. L'événement met en avant les groupes montant de la scène punk hardcore, mais fait aussi la part belle aux anciens.

Le groupe français Lion's Claw terminera la première journée du festival. Il sera précédé par les Britanniques de Knuckledust et The Chisel ou encore de Sorcerer et Instructor.