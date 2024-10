La famille Colruyt investit dans la prévention des incendies par satellite

Korys, la société d'investissement de la famille Colruyt, va investir dans l'entreprise allemande OroraTech, spécialisée dans la gestion et la prévention des feux de forêt via l'intelligence artificielle (IA) et l'utilisation de satellites. Cette dernière a annoncé mardi un nouveau tour de financement à hauteur de 25 millions d'euros, mené par le Fonds européen pour la bioéconomie circulaire (ECBF), l'actionnaire déjà existant Bayern Kapital, ainsi que la société belge Korys.

OroraTech utilise des données spatiales en temps réel pour détecter et surveiller les incendies avec une précision importante. Grâce à son algorithme prédictif et aux données recueillies via son réseau de satellites thermiques, l'entreprise permet ainsi aux services de lutte contre les incendies de répondre activement à la crise mondiale des feux de forêt.

"Notre investissement dans OroraTech souligne notre engagement à soutenir les entreprises innovantes qui mettent la technologie au service de notre planète", expliquent le directeur d'investissements, Frederik Simoens, et le senior manager d'investissements chez Korys, Karel Van Cleemput. "Nous avons choisi OroraTech pour sa plateforme pionnière de détection des feux de forêt via satellite et nous sommes ravis de supporter ses efforts innovants pour réduire les émissions de CO2 et lutter contre les conséquences du changement climatique", ajoutent-ils.