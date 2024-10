La musée scientifique SparkOH! à Frameries inaugure sa nouvelle exposition "Cosmos"

Une nouvelle exposition sera proposée au public, dès le 19 octobre, par le SparkOH!, le musée scientifique de Frameries. « Cosmos » s'adresse à tous les publics. L'exposition, fruit d'une collaboration entre les physiciens de l'UMons et l'équipe du centre d'amusement scientifique de SparkOH!, permettra de découvrir l'univers et sera proposée sur 450 m2 en trois zones d'exploration et un grand planétarium.