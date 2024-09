L'amas de plastique de l'Océan pacifique peut être nettoyé en cinq à 10 ans

L'amas de plastique qui flotte sur le nord de l'océan Pacifique pourrait être nettoyé d'ici dix ans pour un coût de 7,5 milliards d'euros. Mais si dans un avenir prévisible, le déploiement de drones permet de cartographier la masse flottante, la grande quantité de plastique pourrait être nettoyée en cinq ans et pour un coût de 4 milliards d'euros. C'est ce que rapporte The Ocean Cleanup. Auparavant, l'organisation du Néerlandais Boyan Slat avait indiqué que ce plastique serait de l'histoire ancienne d'ici 2040.

Si les masses de plastique peuvent être cartographiées à l'aide de drones volants, les risques seront moins fréquents. En effet, sur la base de cette détection, un itinéraire intelligent peut être déterminé pour nettoyer plus efficacement l'amas de plastique qui est toujours en mouvement et qui n'est pas concentré partout de la même manière. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent, explique un porte-parole de The Ocean Cleanup.

De l'argent est nécessaire pour cette opération. L'organisation appelle donc autorités, entreprises, individus et organisations à faire des dons.