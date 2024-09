Le niveau des eaux souterraines reste supérieur à la normale

Depuis octobre dernier, on a rarement noté de périodes de plus de 10 jours sans précipitations. La moyenne pour ce qui est de la pluviométrie est ainsi dépassée chaque mois depuis octobre 2023. Il a ensuite beaucoup plu cet hiver et jusque tard dans la saison. Au printemps où l'eau est alors essentiellement captée par la végétation, on a noté une baisse naturelle et saisonnière des nappes, sans sortir des normes. Les niveaux se sont donc maintenus jusqu'à présent. La situation suscite tellement peu d'inquiétude que les services compétents envisagent de passer rapidement en phase de suivi hivernal.

En Flandre, après les fortes précipitations de la première quinzaine d'août, l'Agence de l'environnement (VMM) a enregistré des niveaux d'eau souterraine normaux, élevés, voire très élevés pour l'époque de l'année dans plus de 9 des 10 sites de surveillance, ressort-il de son dernier rapport. Les niveaux des eaux souterraines restent généralement beaucoup plus élevés que la normale, mais de façon moins exceptionnelle qu'au cours des derniers mois. Les débits moyens sur 14 jours sont restés inchangés ou sont revenus à une situation plutôt normale.