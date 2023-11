+14% de diagnostics VIH en Belgique en 2022: pourquoi ces chiffres sont à prendre avec prudence

3 Des flux migratoires

Une augmentation a également été constatée chez les femmes hétérosexuelles de nationalité africaine subsaharienne, après une forte diminution en 2020 et 2021. "Il est possible qu'à la suite de l'épidémie de Covid-19, la dynamique migratoire et l'accès au dépistage aient été perturbés et qu'un certain rattrapage ait eu lieu en 2022", explique Sciensano.

Par ailleurs, 455 personnes ont reçu la confirmation en Belgique d'un diagnostic VIH réalisé dans un autre pays. Environ un quart d'entre elles sont ukrainiennes, principalement des femmes ayant fui la guerre qui fait rage dans le pays depuis l'invasion russe de février 2022. L'institut de Santé publique plaide pour que ces personnes bénéficient au plus vite de l'accès rapide aux soins pour le VIH en Belgique.