Décès d'Emilie Dequenne: comment détecter ce cancer rare et agressif dont était atteinte l'actrice belge?

"Ce sont des symptômes peu spécifiques", explique le docteur Frank Cornelis, oncologue aux cliniques universitaires Saint-Luc. '"Cela peut être de la fatigue, de l'hypertension, parfois un peu de pilosité augmentée à cause de l'excès d'hormones, mais dans la plupart des cas, le cancer de cortico-surrénalome est diagnostiqué à un stade plus tardif."

À un stade plus avancé, ce cancer peut parfois provoquer le syndrome de Cushing. Cela se caractérise par un taux excessif de cortisol. Si c'est le cas, les symptômes doivent alors alerter. "Les gens ont un grand visage rond, ils peuvent parfois avoir la graisse au niveau de la nuque, ils peuvent avoir la peau fine, de vergétures...", détaille David Schröder, oncologue au Grand hôpital de Charleroi. "Ça peut être associé avec une faute de muscles, ils ont des cuisses assez petites, ils ont une faiblesse de muscles, ils ont aussi une obésité au niveau du ventre, plutôt comme les hommes."

Des taux de survie variables

Chaque année en Belgique, environ 10 cas de cortico-surrénalome sont diagnostiqués. Traité rapidement, il peut être enlevé chirurgicalement. On estime alors que 80% des patients survivent à 5 ans. Passé un certain stade, le taux de survie est de 30%. "Les moyens que nous avons actuellement sont moins efficaces", indique Véronique Le Ray, directrice médicale et parole-parole de la Fondation contre le cancer. "La chimiothérapie, dans certains cas, va fonctionner, mais dans la plupart des cas ne va pas fonctionner. La radiothérapie peut aider...", poursuit-elle avant de conclure: "Quand on dépasse le stade précoce, ça devient très difficile à traiter."

Les cancers des glandes surrénales diagnostiqués en Belgique concernent dans 40% des cas des personnes de moins de 50 ans., mais cela peut aussi toucher les enfants.