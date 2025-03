Trois quarts des Belges ignorent tout de ce cancer: il est pourtant responsable de 2.400 décès par an

Le cancer du côlon est la deuxième cause de décès par cancer en Belgique. Près de 74% des Belges ont pourtant déclaré avoir "peu, voire aucune connaissance" de la maladie, selon une enquête de l'institut de sondage Ipsos I&O commandée par Kruidvat et publiée lundi. À l'occasion du mois de sensibilisation à cette affection, l'ASBL Stop Cancer Côlon et l'enseigne de produits de soins et d'entretien insistent sur l'importance du dépistage précoce.

D'après les chiffres de la Fondation Registre du Cancer, le cancer du côlon occupe la troisième place des cancers les plus fréquents en Belgique, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Près de 8.000 nouveaux cas sont détectés chaque année, tandis qu'il provoque plus de 2.400 décès par an. "Un Belge sur vingt sera confronté à cette forme de cancer au cours de sa vie", explique le docteur Luc Colemont, fondateur de l'association Stop Cancer Côlon.