"Pourtant malade, elle donnait de l'énergie aux gens": des collègues d'Emilie Dequenne décrivent une femme "battante"

Sur le plateau de RTL info, Stéphane Bissot, comédienne, a rendu hommage à sa collègue. "C'était un phare dans notre profession, une actrice hors du commun. Hors des caméras, c'était une bonne camarade. Ça paraît ridicule, mais je me souviens d'elle qui cherchait des Pokémon, je me souviens d'elle avec sa fille, d'avoir dansé avec elle. On pouvait parler du métier ensemble, elle ne s'apitoyait jamais. Elle avait une force de vie hors du commun en elle, on s'écrivait parfois. J'espère qu'on va garder d'elle qu'elle était une actrice remarquable".

Une autre comédienne belge est intervenue dans le RTL info 13h, Déborah François. "Elle partageait le fait qu'elle était malade, pour soutenir tous les autres malades également", décrit-elle, pleine d'émotion. "C'était une battante jusqu'au bout, elle donnait de l'énergie aux gens, elle rassurait les gens, c'était un soleil. Le plus important, c'est de continuer à parler d'elle. Son sourire me restera en tête".

Enfin, la réalisatrice Virginie Verrier a tenu à dire un mot pour la mémoire d'Émilie Dequenne. "C'était mon rêve de tourner avec cette actrice", témoigne-t-elle. "Humainement, elle était d'une gentillesse incroyable, solaire. Souvent, quand une personne disparaît, on témoigne comme cela, mais ici, on voit bien l'afflux d'hommages. On restait en contact après notre tournage, une petite famille s'est créée, on échangeait sur son combat, sa maladie. Les derniers échanges, elle disait avoir rechuté, prendre 40 médicaments par jour".