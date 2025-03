Le nombre de cas de tuberculose en Belgique, trop élevé pour l'OMS: "Cela touche les populations les plus vulnérables"

L'incidence de la tuberculose en Belgique est restée stable entre 2022 et 2023, avec 7,4 cas pour 100.000 habitants. "La situation reste stable, avec une légère tendance à la baisse des cas, mais à ce rythme, ces objectifs ne seront clairement pas atteints en Belgique", constate le Fares. L'OMS a pour objectif une réduction de 80% de ce chiffre entre 2015 et 2030, soit une baisse annuelle de 10% en Belgique. La diminution annuelle moyenne n'est que de 2 % depuis 2015.

"La tuberculose demeure un défi majeur, car elle touche particulièrement les populations les plus vulnérables", souligne l'association. D'après le Fares, la maladie diminue lentement dans la population belge (3,1 cas pour 100.000 habitants) mais reste plus élevée parmi les personnes de nationalité étrangère (35,5 cas). Elle est également plus présente dans les grandes villes, notamment à Bruxelles, où l'incidence est de 21,3 cas pour 100.000, contre 5,2 en Flandre et 6,9 en Wallonie.