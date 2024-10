"Avec l'âge, les besoins et goûts changent": quelle est l'alimentation idéale pour nos aînés?

La nutrition des aînés est un sujet crucial pour leur bien-être. Lara Kotlar, porte-parole de l'AVIQ, (l’Agence wallonne pour une vie de qualité) souligne que les besoins alimentaires des seniors changent avec l'âge. "Ils vont avoir besoin de manger plus, d'avoir plus d'apports, explique-t-elle à notre journaliste et présentatrice Caroline Fontenoy. Et puis les goûts changent parce qu'on a les papilles gustatives qui changent un peu, donc on ressent moins les choses, on a moins d'envie."

Il est essentiel de réagir aux changements de comportement alimentaire chez les seniors, car la dénutrition peut devenir un problème grave. Lara Cotlar souligne l'importance de s'hydrater régulièrement et de maintenir un apport calorique suffisant en adaptant les habitudes alimentaires. Il est également crucial d'être attentif à l'entourage des personnes âgées, notamment pour ceux qui vivent seuls.

La nutrition des aînés, en bref: