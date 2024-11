"Nos besoins sont de 400 poches par semaine, on n'y est pas": la Croix-Rouge lance un appel urgent aux dons de sang

Yves a choisi de donner sur rendez-vous à La Louvière et malgré sa crainte des aiguilles. Il vient depuis 5 ans pour donner du sang et des plaquettes, car il sait que la période est sensible : "Je vais voir sur les sites et je vois que les dons sont assez peu nombreux en fin d'année ou pendant les vacances surtout, mais moi, je donne depuis pas mal d'années régulièrement, 8 fois par an", confie Yves Duray, donneur.

À lire aussi Les demandes alimentaires auprès de la Croix-Rouge ne cessent d'augmenter

Une fidélité indispensable, car le stock est l'obsession des centres de dons : les réserves sont en-dessous des prévisions pour les fêtes. "Chaque lundi matin, on a besoin de 3.000 poches en stock, pour les fêtes, forcément pendant la période des congés scolaires et des fêtes, on a moins de collectes, moins de donneurs, les collectes en entreprise s'arrêtent également, constate Barbara Dessars, médecin responsable du site de La Louvière à la Croix-Rouge. Donc, on doit anticiper un petit peu plus et pour le lundi, juste avant le démarrage des congés, il nous faut 5.500 poches de réserve pour toute la Croix-Rouge francophone".