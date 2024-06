Près de la moitié de la population belge est en surpoids: certains critères sont jugés "alarmants"

Partager:

Près de la moitié des Belges âgés de trois ans et plus (49%) est en surpoids, une proportion qui n'a pas changé en 10 ans, ressort-il jeudi de l'enquête de consommation alimentaire menée par Sciensano en 2022 et 2023.

Les seniors (plus de 65 ans), les hommes et les personnes moins instruites affichent plus souvent un poids trop élevé. Ainsi, 71% des personnes âgées de plus de 65 ans ont un indice de masse corporelle (IMC) les classant comme en surpoids ou obèses. D'autres critères sont également alarmants : 83% affichent un tour de taille "indiquant un risque élevé à très élevé pour la santé" et pour 89% d'entre eux, le rapport entre leur taille et leur tour de taille est "lié à une obésité abdominale", détaille Sciensano.

Dans l'ensemble de la population, 49% des Belges sont en surpoids, dont 18% souffrent d'obésité. Un cinquième (22%) a un tour de taille entraînant un "risque élevé pour la santé" et plus d'un tiers (35%) un "risque très élevé". Plus de la moitié des Belges (59%) courent un risque accru pour leur santé en raison de leur rapport tour de taille/taille. Les hommes sont également plus nombreux en surpoids, essentiellement les catégories d'âge 40-64 ans (66% en surpoids) et les seniors (80%). Pour les femmes, 56% des 40-64 ans sont en surpoids et 64% des plus de 65 ans. Autre facteur de risque : le niveau d'instruction. Ainsi 56% des personnes ayant un niveau d'éducation plus faible sont en surpoids (obésité incluse), contre 36% des individus hautement qualifiés. Un cinquième des Belges voulant maigrir utilise des moyens dangereux Plus d'un quart (28%) des Belges âgés d'au moins 10 ans essaient de perdre du poids, ressort-il jeudi de l'enquête de consommation alimentaire menée par Sciensano en 2022 et 2023. Parmi les personnes souhaitant maigrir, un cinquième utilise pour y parvenir des moyens dangereux pour la santé, s'inquiète l'Institut de santé publique.