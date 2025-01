"Un mal de tête très sévère et invalidant": pourquoi les migraines touchent-elles plus les femmes que les hommes?

Les migraines concernent, malheureusement, énormément de personnes et souvent des femmes. C'est même la maladie neurologique la plus fréquente, qui concerne entre 12 et 15% de la population. Selon le neurologue Matthieu Rutgers, "entre 30 et 50 ans, à la grosse louche, on va monter facilement chez les femmes à 20 voire 25 %".

Il ne s'agit pas d'un simple mal de tête. "C'est un mal de tête qui est sévère, voire très sévère, qui est très invalidant, qui va obliger ou presque le ou la patiente, à rester dans son lit, à arrêter ses activités tellement l'intensité est importante", rappelle le neurologue. Cette douleur s'accompagne souvent de symptômes supplémentaires : "Très souvent des nausées voire des vomissements, ce qui rajoute des difficultés et une intolérance au bruit et à la lumière". Ce mal ne se termine qu'au bout de "au mieux quelques heures, voire parfois deux ou trois jours", signale Matthieu Rutgers.