Bientôt la Tournée Minérale: arrivera-t-on un jour vers une nouvelle génération sans alcool?

Sortie, fête, restaurant... Souvent associé au plaisir et à la détente, l'alcool est constamment présent dans nos vies. Et les Belges sont de bons clients. "Il paraît qu'on est dans le top dix des personnes qui consomment le plus d'alcool au niveau de l'OCDE. (...) On n'est pas les premiers, ça c'est sûr, mais on est dans les dix premiers, donc c'est déjà interpellant. En réalité, c'est une culture et c'est entré dans les mœurs de la société belge et occidentale. On consomme régulièrement de l'alcool, du tabac et puis dans d'autres sociétés, c'est de l'opium ; c'est vraiment entré dans les mœurs, dans la culture", explique Lara Kotlar, porte-parole de l’Agence Wallonne pour une vie de qualité (AVIQ).

Comme chaque année, la Tournée Minérale prend place au mois de février. L'objectif ? Ne pas boire une goutte d'alcool pendant 28 jours. Le principe est simple et semble de plus en plus populaire : aujourd'hui, près d'un million et demi de Belges y participent.

Aujourd'hui, les alternatives à l'alcool sont de plus en plus nombreuses, mais ne séduisent pas toujours. Ainsi, pour promouvoir la modération, l'AVIQ sensibilise les Belges à la Tournée Minérale et à "apprendre à raisonner cette consommation". Lara Kotlar conseille, entre autres, d'alterner : "Toujours alterner avec un soft ou une eau pour bien rester hydraté, mais surtout pour diluer et pour consommer moins d'alcool. Et puis, on va bien manger avant, c'est important. On dit toujours bien manger après, mais il faut bien manger avant puisque l'alcool, c'est ce qui se métabolise le plus vite".

Vers une tolérance zéro ?

Au fédéral, les ambitions concernant l'alcool sont élevées. Est-ce pour autant possible d'en arriver à une génération sans alcool ? "C'est ambitieux, mais vous devez savoir qu'on travaille déjà dessus", affirme la porte-parole de l'AVIQ. "Vous connaissez la Belgique et la lasagne institutionnelle : le côté fédéral va édicter les lois et donc tout ce qu'on interdit et tout ce qu'on taxe et la Wallonie va s'occuper de prévention et de promotion. On a créé un tas d'associations, dont celles qui organisent la Tournée Minérale, justement pour faire de la sensibilisation".

"Je pense que c'est une question de bon sens, peut-être que les plus jeunes auront cette réalité (de modération, ndlr) parce que ça va être plus ancré dans leur culture que dans la nôtre", espère-t-elle.

À retrouver également dans ce vidéocast:

- Les conseils pour réaliser la Tournée Minérale

- L'alcool est la première cause de mortalité chez les jeunes adultes

- Les boissons alternatives à l'alcool

- Comment surmonter l'alcoolisme

- ...