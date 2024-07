Belspo et l'ESA à la recherche d'expériences scientifiques à réaliser à bord de l'ISS

La Politique scientifique fédérale (Belspo) et l'Agence spatiale européenne (ESA) lancent vendredi un appel à candidatures à l'attention des scientifiques qui voudraient proposer des expériences à réaliser à bord de la Station spatiale internationale lors de la mission de Raphaël Liégeois. Celle-ci devrait se dérouler en 2026.

"J'aimerais beaucoup emporter avec moi de belles expériences belges sur l'ISS, et je vous invite, toutes et tous, à soumettre vos projets, même si vous avez l'impression que c'est un peu fou. Lancez-vous ! Après tout, au départ, l'ISS, c'était aussi un projet un peu fou", a déclaré l'astronaute Raphaël Liégeois dans une courte vidéo de présentation.

Les candidats intéressés sont invités à soumettre leurs propositions en ligne via le portail officiel de l'ESA. Elles seront évaluées sur la base de leur innovation, leur faisabilité et leur potentiel impact scientifique et sociétal. La date limite de soumission est fixée au 13 septembre 2024.