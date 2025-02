Des milliers de tortues à tête jaune relâchées dans la nature: quel est ce spécimen qui "avait presque disparu"?

C'est dans le fleuve Igapo-Acu à Beruri, au Brésil, que 4900 bébés tortues ont été relâchés. Cet événement a été suivi par de nombreuses personnes sur place. "Elles avaient presque disparu, c'est pour ça que le projet a été lancé", affirme une habitante. "Et maintenant, partout où l'on regarde, il y en a beaucoup, des milliers de tortues à tête jaune. C'est une bénédiction."

Considérée comme espèce vulnérable, la population des tortues à tête jaune a considérablement diminué ces dernières années. En causen notamment le braconnage et la pollution.

Les tortues ont été mesurées et pesées dans le but de retrouver leur habitat naturel. "Il existe plusieurs manières de le faire", explique Paulo Cesar Andrad, coordintateur du projet à l'Université fédérale d'Amazonas. "L'une d'elles consiste à protéger la plage en laissant les nids sur place. La communauté enregistre alors le nombre de nids et le nombre de bébés tortues qui en sortent."

"Redonner à la nature"

Ces tortues à tête jaunes se retrouvent principalement en Amérique du Sud, dans des pays comme la Bolivie, le Pérou ou le Brésil. Elles sont semi-aquatiques et vivent dans les rivières, les lacs et les zones humides.

L'Université fédérale d'Amazonas a donc mis en place un grand projet pour les réintroduire. "C'est très important car cela nous permet de prendre conscience que nous vivons dans un environnement très riche", souligne José Amarildo Da Silva, directeur technique de l'institut Claro Bresil. "Ce qui nous permet de redonner à la nature et d'améliorer toujours plus la qualité de vie pour nous tous."

En 10 ans, ce programme a permis de relâcher plus de 70 000 tortues à tête jaune dans la nature.