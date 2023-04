Édouard De Keyser participera à la "Global Solo Challenge" avec un voilier zéro carbone

Le navigateur Édouard De Keyser sera le premier Belge à participer à la course "Global Solo Challenge" avec un voilier neutre en carbone. Le pionnier, âgé de 57 ans, a présenté son bateau zéro carbone, mercredi, en collaboration avec le Bruxelles Royal Yacht Club (BRYC) et le Port de Bruxelles.

La course, un tour du monde en solitaire et sans escale, partira de la ville espagnole de La Corogne, dès septembre 2023. L'explorateur suisse Bertrand Piccard, qui a lui-même réalisé le premier tour du monde en avion électrique propulsé à l'énergie solaire, était présent pour soutenir Édouard De Keyser. Il est également le parrain du voilier, alimenté uniquement par le biais de panneaux solaires et d'un moteur électrique, baptisé le "SolarWind".

"C'est exactement le genre de projets qu'il faut développer au XXIe siècle. On voit que l'écologie est innovante et fédératrice. C'est ce narratif que je veux promouvoir. Il faudra toujours des pionniers", s'est enthousiasmé Bertrand Piccard lors du baptême.