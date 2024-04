Isabelle Casteleyn nommée directrice du projet de revalorisation du Cinquantenaire

Le projet du Cinquantenaire comprend non seulement la restauration du site historique, mais aussi "une réinterprétation ambitieuse de son identité muséale, la promotion de synergies entre les institutions ainsi que la modernisation de l'environnement du parc pour une meilleure accessibilité et un engagement social", énumère le communiqué.

Isabel Casteleyn a étudié le droit à la Vrije Universiteit Brussel (VUB). Elle a été active dans le domaine du droit des étrangers pendant plus de 10 ans. Elle est devenue ensuite chargée de mission puis porte-parole de Melchior Wathelet (cdH), alors secrétaire d'État. Elle a été conseillère à la Creg et a rejoint ensuite akkanto, une agence de communication stratégique, en tant que directrice. Elle a également été CEO de TheMerode. Elle prendra ses nouvelles fonctions le 13 mai.

En juillet 2023, les anciens CEO et COO de l'asbl, Paul Dujardin (anciennement à Bozar) et Yasmina Amire, avaient été licenciés à la suite de "problèmes de gestion", avait annoncé le secrétaire d'État en charge de la Politique scientifique, Thomas Dermine (PS).

Selon le président du conseil d'administration Bruno van Lierde, "l'objectif est de renforcer l'attractivité pour le public et la qualité de l'expérience sur l'ensemble du site et pour chacun de ses musées. Des moyens importants devraient bientôt être décidés par le Conseil des ministres pour la première phase du Master Plan en vue de repenser et de redynamiser le site et ses musées. Nous serons prêts en 2030 pour y fêter le bicentenaire de la Belgique", conclut-il dans le communiqué.