La nouvelle prime Bruxell'Air a séduit 2.300 Bruxellois en un an

Rappelant que la pollution de l'air liée au trafic routier cause de nombreuses maladies et plus de 1.000 décès prématurés par an à Bruxelles, celui-ci a précisé que le nombre de bénéficiaires avait plus que triplé par rapport à l'année précédente. L'ancienne formule n'offrait que deux options: un abonnement STIB ou 500 euros pour financer l'achat d'un vélo.

Selon le ministre, outre une offre élargie, la refonte de cette prime visait aussi à la rendre plus attractive, plus accessible et plus sociale. Le traitement de la prime, simplifié et accéléré, a sans doute aussi participé à ce succès, en la rendant plus accessible.