La professeure émérite de l'UCLouvain Debarati Guha-Sapir reçoit le prix Blue Planet

Debarati Guha-Sapir, professeure émérite à la Faculté de santé publique de l'UCLouvain, recevra le 4 octobre prochain à Tokyo le prix Blue Planet 2023 pour ses recherches sur les catastrophes naturelles en lien avec les changements climatiques et leurs conséquences sur les populations vulnérables, a annoncé mercredi l'université. Elle est la deuxième chercheuse liée à une institution belge à recevoir ce prix récompensant les personnes et organisations qui contribuent à la résolution de problèmes environnementaux.

Chercheuse à l'UCLouvain depuis 1984, Debarati Guha-Sapira, originaire du Bengale-Occidental, en Inde, a fondé et participé au développement de la première base de données recensant les catastrophes naturelles (EM-DAT), dès 1988. Celle-ci recense 22.000 désastres de masse depuis 1900 et permet d'objectiver l'augmentation et l'amplification des catastrophes naturelles en lien avec le changement climatique. Elle sert également de base scientifique à diverses organisations travaillant sur l'atténuation et la prévention des catastrophes naturelles.

"Mon travail se concentre sur les catastrophes naturelles, en particulier les extrêmes climatiques qui sont en augmentation," explique la chercheuse. "Celles-ci ont des effets dévastateurs sur les communautés les plus vulnérables. Mes recherches visent à trouver des solutions pratiques basées sur des données afin de protéger les communautés à haut risque des effets de ces événements."