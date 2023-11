La Terre abrite peut-être de gros morceaux d'une autre planète

Elles sont plus chaudes et plus denses que le milieu qui les entoure. Et les simulations informatiques des chercheurs suggèrent que ces masses sont des "reliques enfouies" de Theia, qui ont pénétré dans la Terre au moment de la collision.

Cette collision a été "l'évènement le plus violent subi par la Terre" dans son histoire, a dit à l'AFP Qian Yuan, chercheur en géodynamique à l'Institut de technologie de Californie (CalTech) et premier auteur de l'étude.

Ce qui rend "très, très étrange" qu'il n'en reste pas de trace visible, selon lui. Et ce qui a motivé sa réflexion: "Où est l'impacteur? Ma réponse: sous la terre".