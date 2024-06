La Ville d'Anvers lance une nouvelle campagne contre la consommation de cocaïne

La Ville d'Anvers a lancé mercredi, à l'occasion de la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogues, une nouvelle campagne en ligne contre la consommation de cocaïne. Loin d'être innocente, cette dernière a un impact non seulement sur la vie du consommateur mais aussi sur celle des autres, rappellent les autorités communales.

"La cocaïne détruit. Ta vie. Notre société." Par ce slogan, la Ville espère un sursaut de conscience parmi les consommateurs, alors que la cité portuaire, la Belgique et au-delà subissent les affres de la violence liée au trafic de stupéfiants. Depuis 2022, une centaine d'attaques liées à la drogue ont été recensées dans la Métropole. Dans le monde, 100.000 personnes sont tuées chaque année par le crime organisé à cause du marché de la cocaïne, soit une proportion similaire aux victimes des conflits armés. L'aspect environnemental n'est pas non plus à négliger: l'impact de la culture de la cocaïne sur l'environnement est trente fois supérieur à celui d'autres moissons, comme le café.

La campagne met donc en lumière les différentes conséquences de la consommation de drogue. Déclinée uniquement en ligne, elle s'adresse principalement aux usagères et consommateurs réguliers. Plus d'un tiers des fêtards (34%) accompagnent leurs sorties de cocaïne, selon une étude de 2022 citée par le bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever (N-VA).