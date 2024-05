Le partage d'énergie a sensiblement augmenté à Bruxelles en quelques mois

En Région bruxelloise, il est possible depuis 2 ans pour tout citoyen, entreprise ou pouvoir public de produire localement de l'énergie renouvelable et de la partager à un prix maitrisé et convenu entre les membres. Ce partage peut se faire via la mise en place d'une communauté d'énergie structurée ou plus simplement via une convention, entre deux habitations ou entre les appartements d'un même immeuble, par exemple.

Le prix de l'énergie se définit entre producteur et consommateur(s), ce qui, selon Alain Maron, permet de mettre en place une situation «gagnant-gagnant».