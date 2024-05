Le taux de mortalité des abeilles augmente depuis deux ans: comment expliquer ce phénomène?

Le taux de mortalité hivernale des abeilles en Belgique a atteint 27,2% l'année dernière. Une proportion qui n'avait plus été atteinte depuis la période 2016-2017, alerte lundi l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca). Le parasite varroa et la maladie bactérienne de la loque européenne ont été les principales causes de décès de ces précieux pollinisateurs.