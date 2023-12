L'entreprise belge Amos fournira du matériel pour une mission du programme Copernicus

Signé en novembre 2020 entre l'ESA et l'entreprise franco-italienne Thales Alenia Space, l'accord pour cette mission couvre la conception et la construction de deux satellites pour la mission hyperspectrale CHIME. Thales Alenia Space procurera les satellites, tandis que ses partenaires Leonardo et OHB fourniront l'instrument hyperspectral d'observation de la terre. La société allemande OHB a ensuite mandaté Amos pour la conception et la construction des six spectromètres hyperspectraux de la mission.

Le satellite CHIME sera positionné à 632 km d'altitude et fournira des données hyperspectrales utiles pour l'agriculture, la sécurité alimentaire, l'état des sols, la biodiversité, la gestion des catastrophes naturelles, les zones côtières et intérieures ainsi que les forêts.