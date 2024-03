Les organisateurs de "Rêve Général" espèrent 20.000 personnes pour leur 1er festival

Spectacles, concerts, expositions, conférences, rencontres avec artistes, membres universitaires et du tissu associatif sont ainsi au programme. L'un des points forts de l'événement se tiendra le mardi 2 avril, en ouverture du festival, et consistera en la conférence de l'astrophysicien et philosophe Aurélien Barrau, connu pour son engagement pour la défense de la nature. L'intéressé recevra également ce jour-là son Docteur honoris causa de l'ULiège, qui coorganise l'événement avec l'asbl Arsenic2 et le Centre laïque.

Parmi les autres temps forts, pointons la conférence de la marraine du festival Barbara Stiegler, philosophe française. Ou encore les représentations de la pièce de théâtre "Urgence" (Adoc Compagnie), qui dresse l'état du système de santé belge. Ainsi que deux expositions : "Voter en 2024", qui dresse l'enjeu des prochaines élections, et "Climat", qui retrace en photos les inondations survenues en 2021 dans la région liégeoise.