Les parcs et espaces verts régionaux fermés dès mercredi à Bruxelles

Les parcs, réserves naturelles et bois gérés par la Région de Bruxelles-Capitale seront fermés mercredi à partir de 18h00 en raison des fortes rafales de vent annoncées, a indiqué mardi Bruxelles Environnement. Des avis seront apposés aux entrées et les gardiens informeront le public. La réouverture de ces espaces verts n'a pas encore été déterminée et interviendra en fonction des prévisions météorologiques.