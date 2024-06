L'UZ Brussel lance une application destinée aux parents de nouveau-nés prématurés

L'hôpital universitaire UZ Brussel a développé une application, baptisée "NeoParent", destinée aux parents de nouveau-nés prématurés, annonce mardi l'établissement dans un communiqué. L'application permet aux parents d'obtenir plus d'informations sur le traitement de leur enfant et de savoir quand il passe du service de réanimation au service de néonatologie.

"Via l'application, les parents trouvent des réponses à leurs questions et peuvent directement prendre contact avec l'équipe de soins", explique Étienne Maeriën de l'entreprise MothChi (Mother & Child), chargée du développement et de l'implémentation de l'application. "Cette proximité rassure."

L'application NeoParent a été développée à l'origine par la Odisee Hogeschool à Bruxelles, en collaboration avec les parents de nouveau-nés prématurés et du personnel de soin.