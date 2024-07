Mort du Suédois Bengt Samuelsson, prix Nobel de médecine 1982

"Nous en avons été informés samedi par l'un de ses anciens collègues (...) Il nous a fait savoir par mail que le professeur émérite Bengt Samuelsson était décédé, tranquillement chez lui, à l'âge de 90 ans", a dit à l'AFP Peter Andréasson, directeur de la communication de l'Institut Karolinska de Stockholm d'où est issue l'assemblée qui remet le prix Nobel de médecine.

En 1982, Bengt I. Samuelsson a reçu, avec Sune Bergström et le Britannique John Vane, la prestigieuse récompense pour ses travaux sur les prostaglandines, des composants biochimiques qui influencent la coagulation et la pression sanguine, la température corporelle, des réactions allergiques et d'autres phénomènes physiologiques chez les mammifères.