Plusieurs cours d'eau sont en pré-alerte de crue en provinces de Liège et Luxembourg

Le Geer, la Chiers, l'Our, l'Amblève, la Vesdre et leurs affluents, ainsi que ceux de la basse Meuse, sont en pré-alerte de crue depuis ce vendredi matin, selon le service d'hydrométrie de la Région wallonne. La phase de pré-alerte de crue est déclenchée de façon préventive en raison des prévisions météorologiques. Selon celles-ci, une onde pluvio-orageuse arrivera par l'Allemagne dans le courant de l'après-midi et les provinces de Liège, Luxembourg et du Limbourg seront les plus touchées.