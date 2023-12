Pollution confirmée aux PFAS à Nandrin, Modave et Tinlot

Les contre-expertises ont confirmé une pollution aux PFAS, que l'on appelle "polluants éternels", dans l'eau de distribution à Nandrin, Modave et Tinlot, par des produits industriels, a annoncé à la presse locale le bourgmestre nandrinois Michel Lemmens. L'IDEN, l'Intercommunale des eaux de Nandrin, Tinlot et Modave, tente actuellement de raccorder son réseau à celui de la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE) pour alimenter en or bleu la population. Les zones touchées sont pour l'instant alimentées en eau par des camions-citernes.