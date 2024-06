Recupel a collecté 41,8 millions d'appareils usagés en 2023

Recupel a collecté 41,8 millions d'appareils, soit 127.852 tonnes de déchets électriques et électroniques usagés. En termes de volume, cela représente une augmentation de 7,1% par rapport à l'année précédente et cela marque le retour au niveau du record atteint en 2021, se réjouit mercredi l'ASBL qui coordonne la récolte des déchets électroniques et électriques.