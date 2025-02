"S'il tombait sur Paris, toute la ville serait détruite": ce que l'on sait sur l'astéroïde qui pourrait nous frapper dans quelques années

Et cette évaluation, encore préliminaire, pourrait évoluer à la baisse comme à la hausse dans les mois et années à venir, prévient-il. "Il y a de fortes chances que non seulement il ne frappe pas la Terre, mais que dans les mois ou les années à venir, la probabilité tombe à zéro", dit-il toutefois.

Anéantir toute une ville

Malgré ce faible risque, une surveillance accrue est de mise. Car s'il venait à toucher la Terre, 2024 YR4, aujourd'hui estimé entre 40 et 100 mètres de large, pourrait causer des dégâts considérables. "S'il tombait au-dessus de Paris, Londres ou New York, cela anéantirait pratiquement toute la ville et une partie de la région environnante", explique Bruce Betts. Les dommages pourraient ainsi "s'étendre jusqu'à 50 km du site d'impact", évalue un document du Réseau international d'alerte aux astéroïdes (IAWN) consulté par l'AFP.

"La dernière fois qu'un objet de ce type a heurté la Terre, nous pensons que c'était au début des années 1900 à Toungouska, dans une région isolée de Sibérie", rapporte Andrew Rivkin, astronome à l'université Johns Hopkins.