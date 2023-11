Un thermomètre géant sur la place De Brouckère pour dénoncer l'urgence climatique

Dès 11h00, les passants ont pu apercevoir un thermomètre géant, étendu sur la façade du bâtiment Continental. Avec la notion de "chaque dixième de degré compte", la coalition entend d'une part "la soumettre aux décideurs politiques et, d'autre part, la véhiculer afin d'encourager les jeunes générations à prendre conscience de notre capacité à éviter les pires scénarios".

"Nous proposons des solutions concrètes pour lutter efficacement contre la crise climatique", a déclaré le président de la Coalition Climat Nicolas Van Nuffel dans un communiqué. Leur demande envers les responsables belges et européens semble donc claire. "Osez regarder la vérité en face et agissez en conséquence pour nous conduire collectivement à un monde plus sûr où le bien-être, la coopération et la durabilité sont au cœur des préoccupations", a ajouté M. Van Nuffel.