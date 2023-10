Une exposition gratuite au BELvue pour fêter les 125 ans de l'expédition antarctique belge

L'expédition antarctique belge, cette épopée scientifique vers l'Antarctique à bord du navire belge "la Belgica" de 1897 à 1899, fête ses 125 ans cette année. Pour l'occasion, cette exposition invite le public à voyager dans le passé, le présent et l'avenir de l'Antarctique, au travers de trois salles différentes qui, chacune à leur manière, sensibilisent les citoyens aux défis climatiques.

L'exposition, imaginée par la géographe et météorologue Jill Peeters, propose ainsi des solutions concrètes pour que chacun et chacune puisse contribuer à l'avènement d'un monde plus durable. "J'espère que cette exposition, qui mêle histoire et science, pourra éveiller les dernières consciences qui seraient encore sceptiques quant à l'urgence climatique", s'est enthousiasmé Henri de Gerlache, réalisateur et expert de l'expédition antarctique belge.