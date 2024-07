Un cycloguide dévoilé pour découvrir les plus beaux villages de Wallonie à vélo

L'association Les plus beaux villages de Wallonie a révélé mercredi une nouvelle publication destinée à découvrir à vélo son réseau de 33 villages traditionnels. Ce cycloguide propose 12 boucles cyclistes de quelques dizaines de kilomètres à travers les diverses provinces wallonnes, reliant un ou plusieurs villages du réseau.

Divers points d'intérêt sont également indiqués sur les cartes pour partir à la découverte du patrimoine local ou profiter de l'horeca. Les points de vue exceptionnels, les points d'info touristiques, les gares à proximité et les lieux de location ou de réparation des vélos sont aussi signalés pour chaque étape.

C'est à l'occasion des 30 ans de l'association que Les plus beaux villages de Wallonie proposent ce nouveau guide. Y sont présentées une douzaine de boucles, découpées en étapes de près de 30 kilomètres et qui traversent les 33 villages associés. Ceux-ci sont reliés par les points-nœuds et le réseau RAVeL.

Le cycloguide, avec ses explications en français et en néerlandais, est disponible à l'achat en ligne sur le site internet beauxvillages.be, ainsi que dans les offices et maisons de tourisme partenaires de l'association. Les itinéraires et les traces GPS sont également à retrouver sur le site beauxvillages.be.

L'association annonce par ailleurs l'organisation de deux balades-découvertes pédestres les 7 septembre et 19 octobre, respectivement à Soiron (province de Liège) et Ragnies (province du Hainaut), afin de faire la promotion de son guide de randonnée, en trois tomes, autour des plus beaux villages de Wallonie.