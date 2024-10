Accident de car de Millas: la conductrice hospitalisée, le procès continue sans elle

En première instance, Nadine Oliveira avait déjà manqué la plus grande partie de son procès, après avoir subi un grave malaise cardiaque en pleine audience. En son absence, elle avait été condamnée à 5 ans de prison dont un an ferme, jugée responsable de cet accident qui a tué six enfants et blessé 17 autres collégiens, dont huit grièvement.

Mercredi, c'est justement après les témoignages d'enfants présents dans le car accidenté que la conductrice avait fondu en larmes avant de faire un malaise. Elle avait dû être évacuée par les pompiers, poussant le président de la cour à interrompre le procès à la mi-journée puis à le suspendre.

Jeudi, le président de la cour a lu le certificat médical de l'hôpital attestant que l'état de santé de Nadine Oliveira "nécessite une hospitalisation en cardiologie". Selon les médecins, sa comparution devant la cour est "compromise pour un temps non déterminé".