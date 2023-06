Accord sectoriel trouvé pour la CP 200, la CNE "refuse" d'y adhérer

L'accord, qui s'étale sur la période 2023-2024, prévoit entre autres une prime de pouvoir d'achat, unique et minimale comprise entre 125 euros à 375 euros dans les entreprises qui ont réalisé des bénéfices respectivement élevés ou exceptionnellement élevés en 2022. Il sera en outre possible, pour un employé à temps plein dans les entreprises de vingt travailleurs ou plus, de suivre cinq jours de formation individuels par an.

Par ailleurs, divers régimes de fin de carrière (RCC, crédit-temps et emplois de fin de carrière) seront prolongés jusqu'en 2025, conformément au cadre fixé à cet effet par le Conseil national du travail (CNT).