Ageas lance des négociations exclusives avec l'entreprise britannique Saga

L'assureur belge Ageas a annoncé vendredi l'ouverture de négociations exclusives avec Saga, une entreprise britannique spécialisée dans les produits et services destinés aux personnes de plus de 50 ans. L'ambition est de mettre en place en partenariat de 20 ans avec Saga Service Limited (SSL) pour la distribution des produits d'assurance automobile et habitation aux clients de Saga.