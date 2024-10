Agriculture: la récolte céréalière en baisse l'an dernier, les pommes de terre en hausse

L'année 2023 a été marquée en Belgique par une baisse des productions céréalières à la suite de la chute des cours céréaliers et à de moins bons rendements. En revanche, les secteurs de la pomme de terre et des plantes industrielles (telles que la betterave sucrière, le colza, le houblon...) ont respectivement gagné 31,9% et 18,3%, ressort-il des estimations définitives des comptes macro-économiques de l'agriculture 2023 publiées lundi par Statbel.

Si la valeur de la production agricole dans son ensemble est restée relativement stable entre 2022 et 2023 (+0,6%), l'évolution de la valeur de production est assez disparate entre les différents secteurs et filières: -25,9% pour les céréales, + 31,9% pour les pommes de terre, -18% pour la volaille, +18,7 pour la filière porcine, +18,3% pour les plantes industrielles, + 17,4% pour les légumes frais et +23,1% pour les fruits.

De manière globale, la valeur de production des produits végétaux progresse de 4,6% alors que celle de l'élevage recule de 2,3% avec une diminution de la valeur des produits animaux de -12,4%.

"Après déduction des charges et amortissements et en prenant en considération les transferts publics (taxes et subsides non liés directement à la production), le revenu des facteurs de production progresse de 31,9%", analyse Statbel. Cette augmentation est la conséquence de la réduction des consommations intermédiaires, soit les biens et services effectivement consommés sur une année pour la réalisation de la production (-8,4%).

"Le prix des intrants agricoles (engrais et produits phytosanitaires, NDLR) avait été durement touché par l'inflation en 2022 (+16,2% des consommations intermédiaires entre 2021 et 2022)", rappelle Statbel.