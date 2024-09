Air Belgium souhaite transférer ses activités auprès d'investisseurs intéressés

La procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) dans laquelle Air Belgium se trouvait depuis un an s'est terminée ce jeudi, a constaté le tribunal de l'entreprise de Nivelles. Dans la foulée, la compagnie aérienne basée à Mont-Saint-Guibert (Brabant wallon) a proposé de lancer une procédure de transfert de ses activités auprès d'investisseurs intéressés, a-t-elle communiqué à la mi-journée. Le tribunal devrait rendre sa décision dans les prochains jours.

La demande de PRJ avait été introduite le 18 septembre 2023. A la suite de cette décision, l'entreprise avait alors annoncé la fin de ses vols passagers opérés en propre (vers l'Afrique du Sud et l'Île Maurice), "chroniquement non rentables". Cela avait laissé sur le carreau environ 11.000 passagers, dont un ou des vols étaient prévus après cette date et dont la plupart doivent encore être remboursés de l'achat de leur billet.

Depuis lors, le transporteur, dont la Région wallonne est l'un des principaux actionnaires, continue en revanche à développer ses activités d'ACMI, c'est-à-dire l'affrètement d'avions pour d'autres compagnies, qu'elles soient de fret ou passagers. Il propose également des vols "charter" pour des clients spécifiques, que ce soit en vue de transporter des passagers ou du cargo.