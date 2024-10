Air: les émissions de polluants en baisse mais encore des épisodes de pollution, selon un rapport gouvernemental

Les émissions françaises de la plupart des polluants atmosphériques ont diminué entre 2000 et 2023, mais la France reste confrontée à des dépassements de normes, ainsi qu'à des épisodes de pollution à l'ozone et/ou aux particules, selon un rapport gouvernemental publié lundi.

Mais, ajoute-t-il, la France demeure "confrontée à des dépassements de normes réglementaires de qualité de l'air pour la protection de la santé humaine dans certaines agglomérations, ainsi qu'à des épisodes de pollution à l'ozone et/ou aux particules en France métropolitaine, dans les Antilles et en Guyane".

"En 2023, la qualité de l'air s'est améliorée en France, mais elle reste un enjeu de santé publique", a commenté dans un communiqué la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher, en saluant l'adoption lundi de la nouvelle directive européenne sur la qualité de l'air.

Dans le détail, sur la période 2000-2023, "la baisse atteint 64% pour les oxydes d'azote (NOx), respectivement 49% et 56% pour les particules (fines) de diamètre inférieur ou égal à 10 µm (PM10) et celles de diamètre inférieur ou égal à 2,5 µm (PM2,5) et 87% pour le dioxyde de soufre (SO2)".