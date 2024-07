Airbus annonce la certification de son moyen-courrier A321 XLR

Avec un rayon d'action de plus de 8.500 kilomètres, il peut effectuer des vols de 11 heures et relier par exemple Reykjavik à Dubaï ou Londres au Cap.

La compagnie espagnole Iberia a annoncé qu'elle recevra le premier appareil "d'ici la fin de l'été" et l'exploitera depuis Madrid vers Boston (nord-est des Etats-Unis).

L'avionneur européen a conçu le XLR pour attaquer le segment dit "milieu de marché", entre les moyen-courriers type Airbus A320 et Boeing 737 et les gros porteurs (Airbus A330 et A350, Boeing 787 et 777), et jusque-là occupé par le seul Boeing 757, un avion qui n'est plus produit depuis 20 ans.

Depuis le lancement du programme, en 2019, Airbus a engrangé plus de 500 commandes pour le XLR.