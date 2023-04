Alstom va équiper 37 locomotives SNCB avec l'ETCS; l'usine de Charleroi pilotera le projet

"Avec ce nouveau contrat, Alstom équipera au total un peu plus de 800 véhicules et locomotives de l'opérateur national (la SNCB, NDLR) et renforcera la sécurité sur les rails", se réjouit Bernard Belvaux, directeur général d'Alstom Benelux, cité dans un communiqué. "Il s'agit également d'une annonce importante pour la Belgique, puisque le site de Charleroi travaillera sur ce projet. Nous continuons à nous développer en Belgique, et nous sommes à la recherche de 80 nouveaux collaborateurs dans les domaines de l'engineering pour le site de Charleroi."

Centre d'excellence mondial du groupe Alstom, le site de Charleroi sera responsable de l'ingénierie de différents systèmes de signalisation et de la fourniture d'équipements embarqués dans le cadre de ce contrat. Il fournira également des services de maintenance sur une période de 10 ans, comprenant également les pièces détachées et les services de réparation.

"L'attribution de ce contrat confirme la position de leader d'Alstom sur le marché des systèmes de signalisation ferroviaire. En Europe, plus de 70% des trains équipés d'un ETCS de fabrication européenne ont choisi un système Alstom", s'enorgueillit encore le groupe.