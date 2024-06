ArcelorMittal accusé de ne pas respecter les normes environnementales en Bosnie

Pollution de l'air, du sol et de l'eau : une vieille aciérie en Bosnie dirigée depuis 20 ans par le géant mondial ArcelorMittal, partenaire des Jeux olympiques de Paris 2024, continue de tourner malgré le non-respect des normes écologiques, affirme jeudi un consortium de médias d'investigation.

L'usine de Zenica "a violé presque toutes les mesures énumérées dans (la dernière) autorisation environnementale, délivrée en 2022" par les autorités locales - une liste de critères environnementaux à respecter pour avoir le droit de faire tourner l'usine, selon l'enquête.

Publié simultanément par le Centre de journalisme d'investigation (CIN) de Sarajevo et ses partenaires internationaux, le média français Disclose et l'Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un consortium de journalistes d'investigation, l'article s'appuie notamment sur des rapports d'inspections officiels.