ArcelorMittal qualifie la situation du marché de l'acier d'"insoutenable"

Le géant de l'acier Arcelor Mittal, fort présent en Belgique, qualifie la situation sur le marché de l'acier d'"insoutenable" en raison des importations bon marché en provenance de Chine. Le groupe a vu son bénéfice diminuer au deuxième trimestre et a également revu à la baisse ses prévisions de volume, un indicateur clé de l'économie mondiale.

D'après le groupe, les entreprises sidérurgiques européennes et américaines sont prises en étau entre d'une part les importations bon marché et, d'autre part, une faible demande. Arcelor Mittal compte à présent sur une croissance de la consommation d'acier hors de la Chine de 2 à 3 % contre 4 % auparavant. En Chine, la demande d'acier pourrait même diminuer.

L'importation bon marché et une faible demande pèsent aussi sur le prix de vente de l'acier, dont la production risque de ne plus être rentable, indique l'entreprise. ArcelorMittal a enregistré lors du deuxième trimestre un bénéfice opérationnel (ebitda) de 1,86 milliard de dollars, soit environ un tiers en moins qu'à la même période l'année dernière, mais bien plus que ce que les analystes avaient prédit. Le bénéfice net du trimestre s'est élevé à 504 millions de dollars, soit une baisse de 73% .

ArcelorMittal possède des usines à Gand, Liège, Geel et Genk.