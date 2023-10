Assigné à résidence, le cofondateur portugais d'Altice paie une caution record

Selon les médias locaux, il s'agit de la plus importante caution jamais exigée par un tribunal portugais.

"Nous attendons seulement que le juge confirme la validité du versement de la caution, et à partir de là Armando Pereira pourra se déplacer librement", a déclaré aux journalistes l'avocat Manuel Magalhaes e Silva, à l'issue du tribunal de Lisbonne en charge dossier.

Ancien bras droit du patron d'Altice Patrick Drahi, Armando Pereira avait été arrêté le 13 juillet dans un vaste coup de filet qui a conduit à la perquisition du siège de l'entreprise à Lisbonne.

L'enquête porte sur des faits susceptibles de constituer des délits de "corruption dans le secteur privé, fraude fiscale, faux et usage de faux et blanchiment", selon le ministère public.

L'homme d'affaires portugais, soupçonné de 11 faits de corruption et blanchiment d'argent, est aussi soupçonné d'avoir mis en place un réseau de fournisseurs douteux dans le but de détourner d'importantes sommes d'argent via la politique d'achats du groupe. M. Pereira conteste ces soupçons.