Aucun train ne circulera entre Tournai et Saint-Ghislain du 28 octobre au 5 novembre

Aucun train ne pourra circuler entre Tournai et Saint-Ghislain du 28 octobre au 5 novembre et ce, dans les deux sens, informe jeudi la SNCB. Durant cette période, la liaison sera assurée par des navettes de bus à bord desquels les tickets SNCB seront admis.

"Les voyageurs qui possèdent un abonnement standard pourront bénéficier de l'accès gratuit au parking des gares de Leuze et de Mons (P2). Pour ce faire, ils devront remplir un formulaire avant le vendredi 13 octobre", précise la compagnie ferroviaire.

La cause de cette adaptation du service est un "vaste chantier de modernisation des infrastructures ferroviaires de la ligne 78" qui a débuté en juin dernier, explique la SNCB. "Les équipes d'Infrabel procèderont au remplacement et à l'entretien d'aiguillages présentant des signes de vétusté. Ces travaux permettront donc de garantir un trafic plus fiable et plus fluide", assure-t-elle.