Bénéfice en baisse pour CFE

Le groupe n'envisage pas d'amélioration à court terme, que ce soit dans le résidentiel ou sur le marché des bureaux en Belgique et au Luxembourg. Le carnet de commandes est en recul de 26% à 1,27 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires 2024 est attendu en baisse et la marge bénéficiaire opérationnelle en légère hausse.

Les prévisions à moyen et long termes restent néanmoins positives, grâce au "positionnement sur les marchés en croissance que sont la rénovation et l'amélioration de la performance énergétique du bâti existant, la réindustrialisation et le développement des infrastructures liées à la transition énergétique", assure CFE, également actif en Pologne.